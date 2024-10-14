Belediye üretecek, Karşıyaka güzelleşecek

Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:18

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:18

Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde bulunan seradaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda, seranın daha önce fırtına sebebiyle zarar gören çatısı onarıldı, çatı örtüsü ve üretim tavaları yenilenerek üretim yapmaya hazır hale getirildi. İlçenin dört bir yanındaki park ve bahçeleri süsleyen mevsimlik çiçekler, artık serada üretilmeye başlanacak. Sarı papatya, lavanta, gaura, ardıç, lavantin gibi çalı bitkileri ise park ve bahçe alanlarında bulunan bitkilerden ‘çelik’ yöntemi kullanılarak çoğaltılacak. Alanlardan alınan çelikler, serada bulunan üretim tavalarında köklendirilerek dikilebilecek forma getirilecek ve ilçe genelinde toprakla buluşturulacak. Bu sayede hem daha sürdürülebilir hem de düşük maliyetli hizmetler sunulmuş olacak.

“DAHA YEŞİL BİR GELECEĞİ BİRLİKTE KURACAĞIZ”

Serayı ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Doğaya olan bağlılığımızı artırırken, hem estetik hem de çevresel fayda sağlayacak adımlar atıyoruz. Yeni seramızla birlikte, yeşil alanlarımızı daha da güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Karşıyakalılara doğayla iç içe bir yaşam sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Daha sürdürülebilir, daha yeşil bir geleceği hep birlikte kuracağız” diye konuştu.