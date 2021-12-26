Belediyelerden bakanlıklara

26 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de bazı bakanlıklarda genel müdürlük atamaları gerçekleştirildi. Buna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevinden alındı, yerine Eyyüp Karahan atandı. Karahan, İBB’deki görevleri ile biliniyor. 2014’te İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Karahan, İmamoğlu’nun ikinci kez İBB Başkanı seçilmesinin ardından istifa etti. Karahan, istifası öncesinde İBB’de Genel Sekreter Yardımcısı olarak kritik birimler olan Mali Hizmetler ile Emlak Yönetimi daire başkanlıklarının yanı sıra İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü ve İştirak Şirketler Genel Müdürlükleri’nden sorumluydu. Öte yandan, temmuz 2020’de atanan Karahan’ın bakanlıktaki görevine ilişkin kararnamenin 1.5 yıl sonra gelmesi dikkat çekti.

İBB’DEN BAKANLIĞA

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atanan Bekir Çelen de Karahan gibi İBB’de görev yapan, İmamoğlu’nun kazanmasının ardından bakanlığa dönen isimlerden. 1999’da İstanbul Çevre İl Müdürlüğü’nde göreve başlayan Çelen, 2000-2020 arasında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı birimlerde görev yaptı. Başta Kentsel Tasarım ve Ulaşım projeleri olmak üzere Avrasya Tüneli, Marmaray, metro hatları gibi projelerde görev alan Çelen, Aralık 2020’de Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne getirilen Osman Savaş ise 1996-2019 arasında İBB’de görev yaptı. Son olarak İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinde bulunan Savaş, İmamoğlu tarafından görevinden alınmıştı.

AKP’Lİ BELEDİYEDEN BAKANLIĞA

Karahan gibi AKP’den CHP’ye geçen belediyeden ayrılarak bakanlığa geçen bir diğer isim ise Salih Livaoğlu oldu. Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atanan Livaoğlu, CHP’nin yüklü miktarda borçla AKP’den devraldığı Samsun Atakum Belediyesi’nde 5 yıl boyunca başkan yardımcılığını üstlendi. Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı iken 2014’te Atakum Belediye Başkan Yardımcısı olan Livaoğlu, 2019’da CHP’nin belediyeyi kazanmasının ardından görevinden ayrıldı. Livaoğlu, Mayıs 2020’de Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dönerken, Ekim 2020’de ise Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görevlendirildi.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda açık bulunan Yüksek Fen Kurulu üyeliğine Meral Ertan Bulut ve Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Doğan Yorulmaz atandı.

GİTTİ GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliği’ne ise Dünya Şampiyonu milli güreşçi Selçuk Çebi getirildi. Çebi, daha önce de yürüttüğü bu görevden, 2015’te AKP’den Milletvekili aday adaylığı için istifa etmişti. Listeye giremeyen Çebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Dairesi Başkanı olarak atanmıştı. Ancak Çebi, bu görevinden de 24 Haziran 2018’deki seçimlerde AKP’den milletvekili olabilmek için istifa etmiş ancak seçilememişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Murat İlikhan atandı. MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Burçkin Dal atandı.

ÖZEL KALEMİNİ ATADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin özel kalem müdürü Volkan Koç da bakanlıkta açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na atandı. Ayrıca, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek görevden alınırken, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı’na da Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak getirildi.