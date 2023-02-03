Belediyeye ait cemevi, Alevi Kültür Dernekleri’ne tahsis edildi

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:11

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:11

Bornova Belediyesi'ne ait olan Pınarbaşı Kültür Merkezi içinde bulunan cemevi, imzalanan protokolle Alevi Kültür Dernekleri Bornova Şubesi'ne tahsis edildi. Protokole, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi Örgütlerden ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feryat Bakan ve Alevi Kültür Dernekleri Bornova Şubesi Başkanı Veli Zengin imza attı.

BAŞKAN İDUĞ: GECİKMİŞ BİR İMZA

Protokol töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ibadet özgürlüğü açısından çok uzun yıllar önce yapılmış olması gerektiğini ifade ederek, “Gecikmiş bir imza ama bize nasip oldu. Cumhuriyetimizin 100. Yılında hayır getirmesini diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Büyükşehir ve Bornova Belediyesi Meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cemevlerinin ibadetin dışında kültür ve eğitim anlamında da önemli olduğunu hatırlatan Başkan İduğ, “Örnek vermek gerekirse Atatürk Mahallesi Cemevi’nde bir kütüphane var ve buradan çok sayıda çocuk yararlanıyor. Bizim amacımız bu alanları ve imkanları daha geliştirmek, dijital platformda kütüphaneler oluşturarak çağa uygun hale getirmek” dedi.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Alevi Kültür Dernekleri olarak geçen yıl İzmir Büyükşehir ile de üç cemevi için protokol yaptıklarını hatırlatan Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi Örgütlerden ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feryat Bakan, “Hep birlikte büyük emek harcadık. Bu protokolün hazırlanması ve imzalanmasına katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Biz herkesi kucaklamak istiyoruz. Bu cemevlerinin kapıları sadece Alevilere değil, herkese açık olacak” diye konuştu.

Alevi Kültür Dernekleri Bornova Şubesi Başkanı Veli Zengin ise cemevleri ile ilgili tahsis kararının önce İzmir’de alınmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirterek verdiği sözü yerine getiren Başkanımız Mustafa İduğ’a ve meclis üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bu cemevinde kültürümüze uygun şekilde ibadetlerimizi yaparken belediyemizle birlikte özellikle geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik ortak çalışmalar yapacağız” dedi.