Belgeler aktarmış, ödeme planını paylaşmıştı: Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e hem suç duyurusu hem tazminat davası!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özel'in Gürlek'e yönelik "sistematik karalama ve iftira kampanyası" yürüttüğü, "sahte belge kullanarak iftira attığı" öne sürüldü.

Dilekçede, Özel'in, Gürlek hakkında 'kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı', belirli tarihlerde yaptığı açıklamalarla Gürlek'i 'hedef aldığı', Gürlek'in "kişilik haklarına ağır saldırı" yapıldığı ileri sürüldü.

Özel'in daha önce de farklı tarihlerde aynı iddiaları dile getirdiğine işaret edilen dilekçede, bu durumun "süreklilik arz eden ve sistematik bir saldırı" niteliği taşıdığı savunuldu.

"Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu" ve "bunların yasa dışı yollarla elde edildiği" iddialarının "tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünü" olduğu iddia edilen dilekçede, Özel'in açıklamalarında kullandığı tapu görsellerinin "kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla üretildiği" ve sahte olduğu öne sürüldü.

Dilekçede, Özel'in "hakaret", "iftira", "özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirtilerek, atılı suçlardan cezalandırılması istendi.

Bakan Gürlek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

ÖZGÜR ÖZEL NE AÇIKLAMIŞTI?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, “Turpun Küçüğü” başlıklı basın toplantısı düzenlemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Toplantımızın da konusu olduğu üzere ortada açıklanamayan bir lüks yaşam, zenginleşme vardı. Zekeriya Öz’e lüks Mercedes verenler bu savcıya da ‘Seçim kampanyasında 40 gün bir iş adamı araba vermiş Avcılar’a’ diye Avcılar belediye başkanını içeride tutanlar, Akın Gürlek’e görevi boyunca bir işadamından tahsisli İBB’den aracı verdiler. 540 gün boyunca lüks araca bindi. Boğaza nazır lüks bir villa verdiler. Şerefli, namuslu savcılar, hakimler mütevazi lojmanlarda kalırken ya da kirada otururken, sadece o lüks villanın tadilatına 62 milyon lira harcandı bugünkü kurla. 87 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı alıcı gözüyle gezdi, pazarlık etti. Lüksemburg’ta o yatın bir eşi var şimdi limanda demirli. Türkiye’den alınmadı, Hollanda’dan alındı. Lüksemburg’da bir limanda demirli. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak soruşturmalarda yapılan haksızlık, hukuksuzluklara, yapılan tehditleri, ‘İBB Borsası, haksız kazanç, hepsinin delili var, ispati var’ dedikçe HSK’dan bir murakıp gelip sormadı. Beş dosya yolladık kapağını açan olmadı. Peki bugün ne oldu arkadaşlar? O HSK’nın Başkanı Akın Gürlek oldu. Şimdi bunların hesabını sorması gereken yerin başı, Adalet Bakanı olduğu için Akın Gürlek oldu. Şimdi benim artık ne HSK’ya ne Erdoğan’a, ona, buna değil; belki birer birer AK Partili insanların, siyasetçilerin vicdanına ve bu milletime tarih önünde emanet edeceğim şeyler var.”

“12 AYRI TAPU”

“Birinci görsel… Arkadaşlar buradaki ID numarası açık hepinize. Bu ID numarasının Türkiye’deki herhangi bir tapu dairesinden, belediyeden, ilgili yerden sorgulama imkanı olan bir yerden girdiğinizde karşınıza taşınmazlarla ilgili alım - satımın nüfus kağıdı çıkıyor; ‘Hangi ada, hangi parsel, nedir, ne kadara alındı, ne yapıldı, nerede duruyor.’ Birinci tapumuz… Bunların tamamı Akın Gürlek, Bakan olmadan kısa bir süre önce ID numaralarından belli olan ve bunların tamamı birazdan da söyleyeceğim, bu ID numarasından takip edilebilecek olan tapu kayıtlarıdır. Birincisi; İstanbul, Kartal, Esentepe ile perdeyi açıyoruz. Avrupa Konutları projesinden 10 bin 661 ada 551 parselde bir daire. ID numarası; 125 616 129. Emsal konutun ortalama değeri 26 milyon 250 bin lira. Ortalama dediğimiz şu; bu siteye girdiğinizde 20 milyona satan da var 30 milyona da. Tamamını toplayıp ilan sayısına bölüyoruz, ortalama 26 milyon 250 bin lira. 22 milyon da olabilir, 28 milyon da olabilir. Emsallerinin ortalaması. Ucuza satan var, paraya sıkışmış olur. Yüksek fiyata satan var. Ortalaması bu. İkinci tapu; aynı ada ve parselde ikinci daire. Bu sefer takip ediyor 125 615 706 numaralı tapu. Aynısı 26 milyon 250 bin lira. Buraya kadar gelsem Bakan istifa ettirir bu. İkisinin toplamı 52 milyon 500 lira. Akın Gürlek ömrü boyunca aldığı maaşları bir kurşunu harcamadan biriktirse ve o günkü değil bugünkü paradan Cumhuriyet Başsavcısı maaşıyla 19 yıl aldığı maaş bu iki daireyi almaya yetmiyor. Devam edelim, üçüncü tapu; İstanbul, Beykoz, Çavuşbaşı Mesa Orman’da villa. Dedeoğlu mevkii, parsel numara 10, pafta 3. Havuzu var, orman içi. ID numarası orada. Ortalama değeri 85 milyon lira. Tapu dört; Avcılar, Firuzköy, 648 ada, 5 parsel, Ispartakule Bizim Evler Projesi. Ortalama fiyat 15,5 milyon lira. Tapu beş; Tuzla Merkez, 7 bin 579 ada, bir parsel, Tuzla Marin City ikinci etap. Adres, ID numarası yukarıda. Birinci etap emsali konutların ortalama değeri 10 milyon lira. Tapu altı; İstanbul’dan ayrılıyoruz, Ankara Çankaya. 26 bin 54 ada, 42 parsel, Park Joven Sitesi’nde ev. ‘360 derece Ankara manzaralı’ diye satılıyor. Değeri 35,5 milyon lira. Tapu yedi; Lodumlu… Bu Ankara’da bilinen bir husus. ‘Lodumlu’yu mu söyleyeceksin?’ diyorlardı. Lodumlu, Beytepe Mahallesi, VIP Tower, Beytepe Projesi. 28 bin 958 ada, 1 parsel. Ortalama konut değeri 25 milyon lira. Tapu sekiz; Çankaya Lodumlu, Beytepe Mahall Ankara’da, 29 bin 369 ada, 3 parsel. Mahall Ankara’dan alınmış 17,5 milyon lira. Tapu dokuz; Çankaya Lodumlu, Beytepe Mira Rezidans 28 bin 559 ada, 1 parsel. Ortalama değeri 23 milyon lira. Tapu 10; İzmir Konak Halkapınar’da, 8 bin 505 ada, 1 parsel. Mahall Bomonti. Bir önceki Ankara Mahall’di, bu İzmir, Mahall Bomonti. Daire değeri 27 milyon lira. Aynısından bir tane daha tapu 10 ve 11; 10’da İzmir Konak’ta, Mahall’de bir tane 27 milyon lira, 11’de de aynı projeden bir daire daha ve bunun da değeri 27 milyon lira. Tapu 12; üç büyük kentte 11 taşınmaz tapusu yetmezmiş gibi deniz gören bir arıza arsa, Çanakkale Gelibolu’da Bayır Mahallesi’nde Değirmenaltı Mevkii’nde 329 ada, 6 parselde 500 metrekare arsa. Emsalsiz deniz, boğaz manzarası. Edinilişi 7 bin 500 lira. Pahalı biçilmez bir arsa. Bunlar eldeki tapular.”

“125 MİLYON LİRALIK KONUT BİZ ÜZERİNE GİTTİK DİYE DURDU”

“Devam edelim… Dört tane bu konular konuşulmaya başladığından beri ele çıkarılan, Bakan olduktan sonra başka çıkan varsa onu da buraya dahil edeceksiniz. Birazdan bir toplam icmale geleceğim. Satılan mülk; ID numarası burada. Bunu girdiğinizde Akın Gürlek’in İstanbul Esenyurt’ta Çınar Mahallesi’nde, N Live Rezidans’ta 285 ada, 7 parsel numarasında dairesini 7 milyon 750 liraya sattığını… İkinci satılan mülk; bu ID numarasıyla Halkalı’da Tema İstanbul Konutları’ndaki konutu 43 milyon 500 bin lira sattığını… Satılan mülk üç; Üsküdar Altunizade’de Acıbadem Konutları’nda 47 milyon 500 bin liraya bir konut daha sattığını… Tapu dört, satılan mülkler dört; Ankara Çankaya, Beytepe Beyterrace’de, ada numarası belli, 29 bin 357’de. 27 milyon 750 bin liraya bir taşınmaz daha sattığını… Satılanları görelim, dördünü birden. Toplam icmale gelelim. Arkadaşlar elde 12 mülk var, değeri 325.5 milyon lira. Ortalama değeri. Satılan dört konut var, değeri 126.5 milyon lira. Toplam 452 milyon liralık gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Hesapta bir kuruş kenarda para yoksa gayrimenkuller ve satılan gayrimenkullerin değeri 452 milyon lira. 19 yıl boyunca bütün maaşlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak alınan Türkiye’deki en yüksek maaştan alsa, biriktirse ve bir ekmek almasa, bir kilovat saat elektrik parası ödemese, bir şişe suyu alıp içmesen toplam maaşları 45 milyon lira. Toplam gelir 452 milyon lira. 19 yıllık maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. Bir başka deyişle 10 hakim ve savcı, 19 yıl çalışsalar ve bütün parayı birleştirseler bunların hepsini aynı anda alıyorlar. Bitmedi, aktivizm devam ediyor; konut aktivizmi. Senfoni denilen boğaz manzaralı muhteşem bir yer. Satış fiyatı; 95 milyon 542 bin lira. Alıcı ad - soyad; Akın Gürlek. T.C. numarası ve bütün her şeyi. Bununla ilgili satış sözleşmesi ele geçip, ilgili işlem yapıldığı anda bu satın almayı durdurdular. Ancak Emlak Konut’un resmi kayıtlarında ön satış, satış bedeli, kime satılacağı, hangi daireye kadar belli. Altı kendisi tarafından paraflı. Bu durdu. Biz bu işlerin üzerinde gittik diye durdu. Belki eldeki 125 milyon lira buraya bağlanacaktı, bilinmiyor. Ama 95 milyon liralık Senfoni Etiler’de de böyle bir mesele var.”

ÖDEME PLANINI DA PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü taşınmazlara ilişkin yeni bir belge açıklamıştı. Özel, Gürlek’in daha önce reddettiği Mesa Evleri’ne dair ödeme planını kamuoyuyla paylaşmıştı.