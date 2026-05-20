Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu: Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti!

İstanbul’da geçtiğimiz yılın mart ayında yürüyüş yapmak amacıyla gittiği Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde bitkin halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümüne ilişkin adli süreç tamamlandı. Kamuoyunda derin üzüntü yaratan olayın ardından savcılık tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma neticelendi.

ADLİ TIP ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI: HİPOTERMİ

Sabah'ın haberine göre, soruşturma dosyasında yer alan adli tıp raporunda genç mimarın ölümünün doğrudan doğa koşullarıyla bağlantılı olduğu kesinleşti. Raporda, Ece Gürel’in ölüm sebebinin uzun süre boyunca yüksek düzeyde soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı olarak vücutta gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi.

SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI

Cumhuriyet savcılığı tarafından incelenen deliller ve adli tıp bulguları ışığında olayda herhangi bir suç unsuruna ya da üçüncü bir kişinin müdahalesine rastlanmadı. Gürel’in yapılan kan ve doku analizlerinde bazı ilaç etken maddeleri tespit edilmiş olsa da bu maddelerin zehirlenmeye yol açmadığı, ölümün tamamen hipotermi kaynaklı olduğu rapor edildi. Tıbbi bir delil ve şüphe bulunmaması nedeniyle soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verildi.

DİJİTAL İNCELEMELER VE DNA ANALİZLERİ NETLEŞTİ

Soruşturma kapsamında genç mimarın dijital materyalleri ve olay yeri detayları da titizlikle incelendi.



Kararda şu teknik detaylara yer verildi:

Yalnız Başına Olduğu Kesinleşti: Gürel'in ormanlık alana tek başına giriş yaptığı, yanında başka bir kişinin bulunmadığı ve yürüyüş esnasında yönünü kaybederek kaybolduğu değerlendirildi.

Dijital Veriler Temiz Çıktı: İnceleme altına alınan bilgisayar ve dijital kayıtlarında, yaşanan acı olayla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olabilecek şüpheli hiçbir delile rastlanmadı.

Yabancı DNA Bulunmadı: Alınan biyolojik örneklerin moleküler incelemesinde, Ece Gürel’in dışında ikinci bir şahsa veya erkek cinsiyetine ait herhangi bir DNA profiline ulaşılamadı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2 Mart 2025’te Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrılmasının ardından gündeme gelmişti. Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları dört gün sürmüş, Gürel 5 Mart gecesi ormanlık alanda ağır yaralı ve hipotermi belirtileri gösterir halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.