Benzin döküp kendini yakmak istedi, polis üzerine atlayıp engel oldu
Manisa'nın Kula ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G, kent meydanında üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Polislerden biri S.G. ile konuşarak ikna etmeye çalışırken, bir diğer polis memuru üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G., Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden biri, S.G ile konuşarak ikna etmeye çalışırken, bir anlık dikkatsizliğini fırsata çeviren diğer polis memuru S.G’nin üzerine atlayıp elindeki benzin bidonu ile çakmağı aldı. Etkisiz hale getirilen S.G., polis gözetiminde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- Türkiye'ye gönderilen kara para için operasyon yaptılar
- Yazıcıoğlu'na gelen bir çuval kaset
- Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı