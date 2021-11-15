Beraat kararı sonrası yeniden gündemde: Elmalı Davası nedir?

15 Kasım 2021 Pazartesi, 15:33

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyordu. Hükümet yetkilileri, "Sanıkların en ağır cezayı almasını" istemişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) hukuki süreçle ilgili inceleme başlattığını açıklamıştı.

"Elmalı Davası" olarak bilinen olayda, iki kardeşin anneleri ve üvey babaları tarafından istismar edildiği öne sürülüyordu.

ELMALI DAVASI NEDİR?

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl Haziran ayında, çocukların babaannesinin Balıkesir'de savcılığa giderek o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, anneleri Merve A. ve eşi Rahmi A.'dan şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

Savcılık, babaannelerinin yanında olan ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu. G.E.G. İfadesinde, annesi ve üvey babası ile birlikte isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G. başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. de maruz kaldıkları cinsel istismarı ve fiziksel şiddeti doğruladı. Çocuklar, başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi. Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada tutuklandı.

Olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması 6 Ocak günü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından sanıklar Merve A. ve Rahmi A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne ve üvey babanın yurt dışına çıkmnaları yasaklandı. Duruşma ertelendi.

ÇOCUKLARIN AVUKATI GÜLŞAH EKİN TAŞ: İSTİSMARCILAR SERBEST BIRAKILDI

Çocukların avukatı Gülşah Ekin Taş, gazetemize yaptığı açıklamada, şu bilgileri vermişti:

"Olay aslında Elmalı'da gerçekleşmiyor, orada ağır ceza mahkemesi olmadığı için dava Elmalı'da görülüyor."

"Kız çocuğu yıllardır istismara maruz bırakılıyor ama oğlan çocuğu da maruz bırakıldığında olay ortaya çıkmaya başlıyor. Sonrasında çocuklar babannenin yanında kalmaya başlıyorlar ve maruz bırakıldıkları istismarı bu aşamada anlatıyorlar."

"Çocuklar dedenin ve teyzelerin de fiziksel istismarına maruz bırakılıyorlar, çocuklara telefon kabloları ile şiddet uyguluyorlar. Tüm bunları dinledikten sonra babanne çocukları psikoloğa götürüyor. Psikolog eşliğinde de tüm bu istismarlar, çocukların önceden çizdiği resimler ortaya çıkıyor ve dava bu şekilde başlıyor."

ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: İTİRAZIMIZ REDDEDİLDİ

Davaya ilişkin bir açıklama yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tutuksuz yargılanmasına itiraz ettiklerini ancak itirazın Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Mağdur beyanları ve toplanan deliller değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: KARARA İTİRAZ ETTİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olay ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'mizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, davanın seyriyle ilgili şu bilgiler verildi:

"16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

"05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

"05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

"21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir."

BERAAT KARARI

Son olarak, Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz sanıklar anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., ‘cinsel istismar’ ve ‘eziyet’ suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.





Kaynak: BBC Türkçe