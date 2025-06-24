Berat Albayrak: Birçok eksiğimiz, hatamız oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından kameralar karşısında gözükmeyen Berat Albayrak, bir etkinlikte konuşma gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığına göre, NUN Eğitim ve Kültür Vakfını kuran Berat Albayrak, vakfın bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Birçok eksiğimiz, hatamız oldu. Hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın konuşması şu şekilde:

"Vakıf işi herkesin kenarından, köşesinden, elinden tutarak yarına aktaracağı çok ehemmiyetli, kıymetli, kültürümüzün temel taşlarından biri olan çok önemli bir iş. İlk günden bugüne uzmanlığa, tecrübeye ve istişareye büyük ehemmiyet verdik. Birçok eksiğimiz, hatamız oldu. Hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık. Hiçbir başarıya meftun olmadık çünkü bizim aldığımız ahlak ve kültür, bugünümüzün düne eşit olmaması gerektiğini vurguluyor. Hep daha yukarıya, hep daha iyiye, hep daha mükemmele... Biz bir iş yapıyorsak en iyisini yapalım ama her geçen gün kendini geliştirerek."

Son zamanlarda Albayrak'ın kabinede yeniden görev alacağı iddiaları da gündeme gelmişti.







