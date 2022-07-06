Berat Albayrak iddiası kulisleri hareketlendirdi: 'Eli kulağında'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden ekonominin başına geçeceği öne sürüldü. Gazeteci Barış Soydan, konuya ilişkin ayrıntıları '128 milyar doların video kayıtları çıkar mı' başlıklı yazısında anlattı.
Halk TV yazarı gazeteci Barış Soydan'dan Ankara kulislerini sarsan bir iddia geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden göreve gelebileceğinin konuşulduğunu yazan Soydan, '128 milyar doların video kayıtları çıkar mı?' başlıklı yazısında, ekonomiye ilişkin Ankara kulislerinde konuşulan iki iddiaya köşesinde yer verdi.
"ELİ KULAĞINDA"
İşte, Gazeteci Barış Soydan'ın dikkat çeken o iddiası:
"Albayrak’ın kısa süre önce yayınladığı kitabın da buna yönelik bir hamle olduğu belirtiliyor... Kitabın ardından CHP’ye açılan davada mahkemenin kararı geldi. Başta Sabah olmak üzere iktidara yakın medyada bu kararın da 'köpürtüldüğünü' görüyoruz.
İddiaya göre Albayrak’ın ekonomi yönetimine dönüşü konusu kuvveden fiile çıkmak üzere. Yani eli kulağında. Bu iddiayı ortaya atanlara göre 128 milyar dolarla ilgili mahkeme kararı, olası bir görevlendirmede gündeme gelebilecek iddiaları şimdiden bastırma harekatı."
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