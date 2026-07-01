Berat Albayrak paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı… Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan tutuklandı

Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı.

Gazete Pencere’nin haberine göre; gözaltına alınan Gürcihan, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Gürcihan hakkında tutuklama kararı verildi.

ALBAYRAK'IN RÖPORTAJINI ALINTILAMIŞTI

Gürcihan, sosyal medya paylaşımında Berat Albayrak'ın, "Beni küçümsemek için 'damat' diyorlar. Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesinin damadı olmak benim için bir şereftir. Benim (Erdoğan ile) ilişkim bir dava ilişkisidir." ifadelerinin yer aldığı röportaj kesitini alıntılamıştı.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Gürcihan, söz konusu paylaşımında Albayrak'a yönelik çeşitli iddialarda ve eleştirilerde bulunmuştu.

Albayrak'ın sözlerine yanıt veren Gürcihan, "Sizi Kısıklı'daki villanın bahçesine çekip dövdüler beyefendi. Görevini yapmaya çalısan koruma polisiniz bile tekme ve yumruklardan nasibini almıştı. Bu nasıl bir 'dava' imiş rica ederim? İlla Damat İbrahim Paşa gibi boğdurulmanız mı gerekiyor aileden dışlandığınızı kabul etmek için" iddialarını öne sürmüştü.

Bu paylaşımın ardından gözaltına alınan Gürcihan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.