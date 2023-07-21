Berber fiyatlarına dev zam!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 18:06

Güncelleme: 21.07.2023 - 18:06

Türkiye’de yükselen enflasyon nedeniyle gıdadan, ulaşıma her alanda zam tufanı devam ediyor. Ankara'nın ardından son olarak Sinop’ta da berber tarifesine zam geldi. Yapılan zam Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararı ile onaylandı. Yeni tarifeye göre sadece saç tıraşı yıkamalı 140 TL, sakal tıraşı 70 TL, saç ve sakal tıraşı ise yıkama ve fön ile birlikte 200 TL oldu. Çocuk tıraşı da 85 TL olarak belirlendi.

Kuaför Seyit Işık, kararı şöyle değerlendirdi:

“Yeni tarifeyle saç sakal 200 TL oldu. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar biz bu işlemi 50 liraya yapıyorduk. O zamanlar daha mutluyduk. Şimdi maalesef her gün her şeye zam geldiği için mecbur olarak yapıyoruz bu zammı. Keşke bu zamlar olmasa çünkü insanların da alım gücü düşüyor. Bu da herkese yansıyor. Geçinmek için çalışıyoruz. Birikim yapamıyoruz.

'"SİZE DE Mİ ZAM GELDİ' DİYORLAR"

Çoluğunuz, çocuğunuz varsa zaten sıkıntı. Masraflar güç geçtikçe artıyor. Aldığımız para da pula dönüşüyor. Mutlu muyum desem, sadece yaşıyoruz. Müşteriler bu fiyata tepki gösteriyor. ‘Her şeye zam geldi’, ‘size de mi zam geldi’ ‘ne yapıyorsunuz da zam geldi’ diyorlar. Öyle olmuyor. Burada aldığımız malzeme, ödediğimiz doğal gaz ödediğimiz elektrik hepsi üst üste binince maalesef zam yapmak zorunda kalıyoruz. Akşam markete girince, manava girince veya kasaba girince aldığın paradan cebine yüzde 10 kalıyor. Sonuçta elektrik, su, kira var. Maalesef geçim zor.”

“MEMNUN DEĞİLİZ”

Kuaför Erdem Keskin, “Tarifenin güncellenmiş olması iyi ama günümüzde her şey artıyor. Ona yetişiyor mu diye sorarsanız, öyle bir şey yok. Gidişattan memnun değiliz. Keşke hiçbir şeye zam gelmese de biz bundan 2 yıl önceki gibi 30 liraya saç sakal kessek. Müşterilerden çok tepki var. İnsanlar zor geçiniyor zaten. Müşteriler evde tıraş olacaklarını söylüyorlar” dedi.