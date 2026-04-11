Berdan Çayı'nda kayboldu: Batu’yu arama çalışmaları 8'inci gününde

11.04.2026 13:14:00
DHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan’ı arama çalışmaları 8’inci gününe girdi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, çayın denize döküldüğü noktaya kadar olan 47 kilometrelik hat havadan ve karadan didik didik taranıyor.

Tarsus ilçesi şelale bölgesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye dalgıç polis sevk edildi. Kaplan'ın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.

Daha sonra bölgeye Jandarma komando, itfaiye, polis arama kurtarma, sahil güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma birimi ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasındaki 47 kilometrelik alanda, AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla arama çalışmaları 8'inci gününde de sürüyor.

