Bergama Belediyesi 700 milyon lira borcu var

Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:34

Güncelleme: 24.05.2024 - 12:34

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen İzmir’in Bergama Belediyesi’nin 700 milyon TL borcu olduğu açıklandı. Gazetecilerle bir araya gelen Başkan Prof. Dr. Tanju Çelik, belediye şirketleri ile birlikte toplam rakamın yaklaşık 700 milyon TL olduğunu anlattı. Bergama Belediyesi’ni ciddi bir borç yüküyle devraldığını belirten Çelik, Bergama Belediyesi’nin gelirlerini artırarak bu borcun üstesinden geleceğini söyledi.

“TÜM SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

2020 yılında İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gören ve boşaltılan Bergama Belediyesi Hizmet Binası için güçlendirme veya yeniden yapılmasının kararlıkla çözüleceğini ifade eden Çeklik, 40 bağımsız bölümünün 11’inin belediyeye ait olan bina için gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Dr. Tanju Çelik, “Bergama’nın kanayan yaralarını tek tek çözüme kavuşturacağız. Bergama Belediyesi Hizmet Binası’ndan tutun borç yüküne, yatırımlardan tutun Millet Bahçesi ve Çamlıparkımız gibi devlet projelerinin hepsinin tamamlanması için çalışıyoruz. Haziran ayı itibarıyla Millet Bahçesi’ndeki adımları da kontrol edeceğiz. Çamlıpark’ımızın bize devrini bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hizmetleri daha iyi sürdürebilmemiz için projeler geliştirdik. Elimizdeki imkanların tümünü kullanarak Bergamamızı geliştirip, güzelleştireceğiz. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Bergamamız için paydaş toplantılar gerçekleştirdik. Bergama Belediyesi’ni daha kurumsal hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık” dedi.

“BERGAMA ULUSLARARASI BİR ŞEHİR HALİNE GELECEK”

Bergama’nın tarihine dikkat çekerek devam eden Başkan Çelik, “Bergamamız sıradan bir ilçe değil. Geçmiş tarihi ile birlikte bir Roma, Atina, Antakya veya İskenderiye’den çok farkı bulunmuyor. Tarihi ile uluslararası niteliği olan bu şehrimizde atacağımız adımlarla turizm potansiyelini artırmamız gerekiyor. Daha önce gerçekleşen teleferik projesinde büyük bir hata bulunuyor. Teleferik ayaklarının kurulduğu alan yolun üzerinden geçtiği için yol kapandı ve yüksek araçlar geçemiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Bergama’ya ayırdığı 1 milyar TL’lik kaynak ile hem bu sorunlar çözülebilir hem yeni turizm rotaları belirlenebilir” ifadelerini kullandı.