“Bergama Oratoryosu: Sunağın Gözyaşları” dünya prömiyeri yapıyor

17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:46

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama’nın köklü mirasının tüm dünyaya doğru anlatıldığında Zeus Sunağı’nı geri getirme talebinin karşılık bulabileceğini ifade etmesinin ardından sanatın evrensel gücü harekete geçirildi.

1869-1878 yılları arasında kaçak kazılarla Bergama Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan Zeus Sunağı’na atfen 21. Dönem İzmir Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan’ın İngilizce kaleme aldığı iki şiirden ilhamla besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş tarafından bestelenen, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü dramaturgu Gülümden Alev Kahraman tarafından librettosu yazılan Bergama Oratoryosu “Sunağın Gözyaşları” eseri 20 Eylül’de saat 19.30’da dünya prömiyerini yapacak. Eser Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde ünlü oyuncu Hakan Gerçek'in anlatımıyla sunulacak. Solist olarak ise Eylem Demirhan Duru (Soprano), Ferda Yetişer (Mezzo Soprano), Erdem Erdoğan (Tenor) ve Engin Suna (Bas) sahne alacak. Bergama Asklepion Antik Tiyatrosu’nda yapılacak konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi projesi olarak tüm haklarına sahip olduğu eser, çok sesli formu sayesinde dünyanın her yerinde seslendirilebilecek. Eserin süresi 55 dakika.

BERGAMA’YA SERVİS VAR

Bergama Oratoryosu’nu izlemek isteyenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından saat 16.00’da Sabancı Kültür Merkezi önünden 46 kişilik 4 servis aracı kaldırılacak. Servis araçları için rezervasyon yapılmayacak.

PERGAMON (BERGAMA) MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

2014 yılında Dünya Kültür Mirası listesine giren Bergama Zeus Sunağı ya da Zeus Altarı, Pergamon Krallığı'nı yöneten Attalos Hanedanı tarafından M.Ö. 2. yüzyılda yaptırıldı. Dışında ve iç mekanlarında bulunan mermer kaplama üzerindeki freskler sanat tarihinin en önemli yapıtları arasında sayılıyor. Bu görkemli yapının kalıntıları 1870'li yıllarda Almanya’ya götürüldü. Bugün ise Berlin'de bulunan Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergileniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 25 Şubat 2021’de Bergama Kültür Merkezi'nde Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya getirilmesi için yol haritasını belirlemek üzere geniş katılımlı bir toplantı yapmıştı.