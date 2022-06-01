Bergama Tiyatro Festivali başlıyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:26

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle 3dots ve BERaBER tarafından düzenlenen Bergama Tiyatro Festivali üçüncü kez sanatseverlerle buluşuyor.

Asklepion, BerKM; dünyanın ilk 7 kilisesinden biri ve Roma tapınağı Kızılavlu ve Akropol’de hayat bulacak festival, ücretli ve ücretsiz etkinlikleriyle her yaştan seyirciyi ağırlayacak. Festival Mabel Matiz konseriyle 2 Haziran’da başlayacak.

“Yerelleşme”, “Sektörleşme”, “Sosyal ve Kültürel Hayatın Erişilebilirliği” ve “Çocuklar ve Gençlerin Kültür ve Sanat Hayatına Katılımı” başlıkları üzerine kurulu 4 günlük festival kapsamında Tatlı Ekşi Tiyatro’nun “Aşk Geçmişim” ve Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın “Timsah Ateşi” oyunları ise festival kapsamında izleyicisiyle buluşacak.