Bergama'da AKP’li başkana 'millet bahçesi' tepkisi: 86 esnafı sokağa atacaklar

22 Ekim 2021 Cuma, 17:13

Projenin hayata geçirilmek istendiği Bergama Stadyumu çevresinde faaliyet gösteren ancak işyerlerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliyesi istenen esnaf önce iki saatliğine dükkanlarını kapattı, ardından da AKP’li Başkan Koştu ile görüşmek üzere belediyeye geldi. Görüşme talepleri yanıtsız kalan ve muhatap bulamayan 86 esnaf açtıkları pankartlar ve sloganlar ile belediyenin tutumunu protesto etti. Tahliye kararına ilişkin itiraz dilekçelerini belediyeye sundu. Esnafın belediye meclis toplantısı öncesindeki eylemine İYİ Parti’li Meclis Üyesi Avukat Olgu Altuğ Kemaller ve CHP Bergama ilçe yöneticileri de destek verdi.

60 gün içerisinde dükkanlarını boşaltmaları yönünde baskı yapıldığı ifade eden esnaf temsilcisi İbrahim Demircioğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizim derdimiz politika değil, ekmek kavgası ve gelecek kaygımızdır. 86 esnaf arkadaşımıza riskli yapı tespitinden ötürü tahliye kararı gönderildi. Büyükşehir Belediyesi’nin konuya dahil olup yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtığını bilen Bergama Belediyesi hukukun arkasından dolandı. Tek katlı yapılarda yer alan dükkanlarımızdan gizlice karot örnekleri alındı ve çürük raporları çıkarıldı. Dükkanlarımızın boşaltılması isteniyor ancak bunu kabul etmiyoruz. Sayın Başkan seçimden önce hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini söylemişti. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Yatırıma karşı değiliz. Ama ben yaptım oldu demekle olmuyor. Haklı davamızda sonuna kadar direneceğiz ve haklarımızı savunacağız.” İZMİR / Cumhuriyet