Bergama’da köylülerden AKP’li başkana protesto
İzmir'in Bergama ilçesinde AKP'li belediye başkanı Hakan Koştu, 16 mahallede bulunan 261 stadyum büyüklüğündeki 1 milyon 835 bin metrekarelik tarım arazisini satışa çıkardı. Muhtarlar ve köylüler kararı protesto etti.
İzmir’de geçtiğimiz ay tüm itirazlara karşın 3 ayrı köydeki 6 ayrı tarım arazisini yaklaşık 7 milyon liraya satan ve büyük tepki çeken AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 107 köy arazisinin daha satışı için belediye meclisinden yetki aldı.
Çiftçilerin kullandığı zeytinlik, tarla, mera gibi köy mallarının satışına karşı çıkan yurttaşlar ve mahalle muhtarları ise belediye önünde eylem düzenleyerek seslerini duyurmaya çalıştı.
Yaklaşık 2 bin dekarı bulan ve toplamda 261 futbol sahası büyüklüğündeki ata topraklarının rant uğruna satışına itiraz eden Bergamalılar yaptıkları açıklamada AKP’li Koştu’yu kınadı ve karardan vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.
Eyleme destek veren İYİ Parti ve CHP’li meclis üyeleri de mecliste ret oyu verdikleri satış yetkisini mahkemeye taşıyacaklarını ve kararın iptali için davacı olacaklarını dile getirdi. Meclis toplantısına katılan köylüler ve mahalle muhtarları, ilgili satış kararıyla ilgili oylama esnasında alkışlar ve ıslıklar eşliğinde protestosunu yeniledi.
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