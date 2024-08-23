Bergama’da orman yangını
Bergama’nın Kaşıkçı mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Son günlerde orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir’de Bergama ilçesini Kaşıkçı mahallesinde saat 10.15 sıralarında bir yangın daha çıktı.
Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait: 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale etti.
Yangın saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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