Bergama’da orman yangını

Yayınlanma: 23.08.2024 - 11:09

Güncelleme: 23.08.2024 - 12:11

Son günlerde orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir’de Bergama ilçesini Kaşıkçı mahallesinde saat 10.15 sıralarında bir yangın daha çıktı.

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait: 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale etti.

Yangın saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.