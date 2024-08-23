Bergama’da orman yangını

Bergama’nın Kaşıkçı mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.08.2024 - 11:09
Bergama’da orman yangını
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Son günlerde orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir’de Bergama ilçesini Kaşıkçı mahallesinde saat 10.15 sıralarında bir yangın daha çıktı. 

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait: 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale etti. 

Yangın saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.


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