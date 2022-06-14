Bergama'da permit ocağı için binlerce ağaç kesilecek

14 Haziran 2022 Salı, 17:20

İzmir’in Bergama ilçesinde Harborlite Aegean firmasının işlettiği permit ocağı için yaptığı kapasite artırım talebi bakanlık tarafından onaylandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu verdi.

Firma, Bergama’nın Kızıltepe mahallesi sınırları içerisinde yer alan 127 bin hektarlık perlit ocağı kapasitesini 327 bin hektara çıkarmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, çevresel etki değerlendirme raporunu olumlu kabul etti. Raporda ham perlitin, sahada depolanmadan nakliye araçları ile sevk edileceği, herhangi bir kırma-eleme işlemi yapılmayacağı, patlayıcı ve kimyasal madde kullanılmayacağı vurgulanırken projenin 100 bin TL’lik maliyetinin olacağı bildirildi.

Dosyada, kesilecek 4 bin 900 ağacın İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı'nda ‘orman alanı, ağaçlandırılacak alan ve tarım arazisi' olarak geçmesine rağmen projenin Bakanlıktan ÇED olumlu raporu aldığı bildirildi. Firmanın, kesilecek her ağaca karşılık 3 ağaç dikme taahhüdünde bulunduğu da dosyada belirtildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ

Proje için olumsuz görüş bildiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ÇED dosyasında kesim için “Bu tür alanlarda proje faaliyeti süresince ağaç ve bitki dokusunun zarar görmesiyle birlikte doğal yapının bozulacağı, söz konusu alanların rehabilite edilecek dahi olsa tahribata maruz bırakılmamasının gerektiği düşünülmektedir" açıklamasında bulundu.