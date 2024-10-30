Bergamalılar Cumhuriyet Bayramını dolu dolu yaşadı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:31

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:31

İzmir'in Bergama ilçesinde 28 Ekim’de Bergama Kaymakamlık Tören Alanı’nda çelenk sunum töreni ile başlayan etkinlikler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikent Mahallemizde düzenlediği etkinliklerle ile devam etti. 29 Ekim’de Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan vatandaşlar ve Bergama protokolü, konuşmalar, gösteriler ve tören geçişini ilgiyle izledi. Saat 19.23’te gerçekleşen Cumhuriyet Yürüyüşü ardından Bergamalılar Kopuk Uçurtma konseriyle Cumhuriyet Meydanı’nda eğlendi. Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutlamaları Bergama Belediyesi Ilıca Sosyal Tesisleri’nde Cumhuriyet Yemeği programı ile taçlandı. Piyano ve keman eşliğinde gerçekleşen gecede dans sanatçıları da geceye renk kattı.

“CUMHURİYET’E GURUR VE ONURLA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Cumhuriyetin 101. Yılı kutlamaları kapsamında gerçekleşen gecede konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, daveti geri çevirmeyip gelen tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Çelik; "Sevgili Bergamalı hemşerilerim, bu güzel gecede birlikte olduğumuz için sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan 101 yıl önce Cumhuriyet’i çocuklarımıza, gençlerimize ve bize emanet etti. Bergama Belediye Başkanı olarak bu emaneti gururla ve onurla sahip çıkmaktan dolayı çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutlu olsun. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Daha nice bayramlar görmemiz dileğiyle, bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.