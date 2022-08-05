Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında? Berhan Şimşek ne iş yapıyor?
Sinema oyuncusu ve siyasetçi Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında? Berhan Şimşek nereli?
Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Bayburt’ta, ortaöğrenimini İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme bölümünü bitirdi. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı.
BERHAN ŞİMŞEK'İN OYUNCULUK KARİYERİ
1978 yılında başladığı sinema kariyerinde, Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynadı. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, 1994 Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerinin de sahibidir.
BERHAN ŞİMŞEK'İN SİYASİ KARİYERİ
Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu olan Berhan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları yazdı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yapmıştır.
TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Bu dönemde; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2010-2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan Berhan Şimşek, bir çocuk babasıdır.
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