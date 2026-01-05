Bugün Berkin Elvan'ın doğum günü: Yaşasaydı 27 yaşında olacaktı

Gezi Direnişi sırasında İstanbul Okmeydanı’nda polisin başına attığı gaz fişeği ile vurulan ve 269 gün komada kalmasının ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın bugün (5 Ocak) doğum günü.

Berkin, yaşasaydı 27 yaşında olacaktı.

Ailesi tarafından sosyal medyada Berkin Elvan'ın doğum günü için paylaşım yapıldı.

AİLESİNDEN PAYLAŞIM: "SENİN İÇİN MÜCADELE ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Berkinimizin bugün doğum günü. Yaşasaydı 27 yaşında olacaktı.

Evladımızın yaşayamadığı çocukluğu, gençliği her geçen gün daha ağır basıyor…

İyi ki doğdun oğul. Senin için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgiyle ve hiç dinmeyen özlemle…"