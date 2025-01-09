Berkin Elvan'ın ailesinden basın toplantısı çağrısı
Berkin Elvan’ın ailesi ve avukatları, son dönemde maruz kaldıkları sözlü şiddet ve taciz hakkında basın açıklaması yapacak. Elvan ailesi, 13 Ocak Pazartesi TMMOB Mimarlar Odası önünde yapacağı açıklamaya katılım çağrısında bulundu.
Gezi Parkı direnişinde polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesi, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Elvan ailesi, uğradıkları sözlü şiddet ve tacize yönelik yapacakları açıklamaya basını ve kamuoyunu davet etti.
Elvan ailesinin çağrısı şöyle:
"Basına ve Kamuoyuna,
Elvan ailesi ve avukatları olarak, son günlerde ailemizin uğradığı sanal ve sözlü şiddet ve taciz hakkında yapacağımız basın toplantısına tüm basın emekçileri ile dost kişi ve kurumları davet ediyoruz.
Berkin Elvan’ın Ailesi ve Avukatları"
Basına ve Kamuoyuna,— Berkin Elvan (@Berkin_Elvan) January 9, 2025
Elvan ailesi ve avukatları olarak, son günlerde ailemizin uğradığı sanal ve sözlü şiddet ve taciz hakkında yapacağımız basın toplantısına tüm basın emekçileri ile dost kişi ve kurumları davet ediyoruz.
Berkin Elvan’ın Ailesi ve Avukatları pic.twitter.com/KOdKMrRFEM
En Çok Okunan Haberler
-
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Hükümetten emeklilere bir darbe daha!
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!