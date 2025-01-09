Berkin Elvan'ın ailesinden basın toplantısı çağrısı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:04

Güncelleme: 09.01.2025 - 17:04

Gezi Parkı direnişinde polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesi, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Elvan ailesi, uğradıkları sözlü şiddet ve tacize yönelik yapacakları açıklamaya basını ve kamuoyunu davet etti.

Elvan ailesinin çağrısı şöyle:

"Basına ve Kamuoyuna,

Elvan ailesi ve avukatları olarak, son günlerde ailemizin uğradığı sanal ve sözlü şiddet ve taciz hakkında yapacağımız basın toplantısına tüm basın emekçileri ile dost kişi ve kurumları davet ediyoruz.

Berkin Elvan’ın Ailesi ve Avukatları"