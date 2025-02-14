Berkin Elvan'ın annesi ile babası dokuzuncu kez hakim karşısında: Savcıya son kez süre verildi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:38

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:38

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan'ın; polisin yargılandığı dava sonrasındaki açıklamaları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına bugün devam edildi. Davanın dokuzuncu duruşmasına Gülsüm Elvan ile Sami Elvan ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanlığı vekili ise mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı.

"ASIL BEN ŞİKAYETÇİYİM"

Mahkemede kendisine söz verilen Gülsüm Elvan, beraatını talep ettiğini ve suç işlemediğini söyleyerek, "Çocuğumu emir verip öldürttüğü için şikayetçiyim. Beni meydanlarda yuhalattığı için, trollerine beni aratıp hakaret ve tehdit edildiğim için asıl ben şikayetçiyim. Beni savunan asıl avukatım Can Atalay içeridedir. Oy vermeme rağmen bizi hiçe saydıkları için, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde bize 'sürtük' dediği için şikayetçiyim. Şu anda çocuğumun katili görevinin başındayken ben burada yargılanıyorum" diye konuştu.

Sami Elvan ise, "Suç işlediğimizi düşünmüyoruz. Yargılanmamıza neden olan sözlerin, karşı tarafa cevap olduğunu belirtmek isterim" dedi.

SAVCIYA SON KEZ SÜRE VERİLDİ: "EN KISA SÜREDE SUNULSUN"

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, dört duruşmada mütalaasını hazırlaması için savcıya süre verildiğini ancak yeniden süre talep ettiğini vurgulayarak, mütalaasını hazırlaması için savcıya son kez süre verdi. Mahkeme, mütalaanın en kısa sürede hazırlanarak mahkemeye sunulmasını isteyerek duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.