Kartalkaya, Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması... Üst üste gelen olaylara Didem Soydan'dan göndermelerle dolu tepki: 'Türk milleti unutkandır, sorgulamaz...'
Türkiye, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 78 canına ağlarken; iktidar eliyle "Gezi Parkı" soruşturması devreye sokuldu. Menajer Ayşe Barım "Gezi" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Peş peşe gelen olaylara ünlü manken Didem Soydan'dan tepki dolu bir paylaşım geldi.
Deprem, sel, kadın cinayetleri ve ihmal dolu felaketlerin ardı arkasının kesilmediği Türkiye'de; üst üste gelen acı haberlerin üzerine geçen günlerde de Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan korkunç yangın eklendi.
Yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.
Olayla ilgili "ihmal" olduğu netlik kazanırken, "Sorumluluk kimde?" sorusunun yanıtını ise taraflar birbirine atmaya devam ediyor.
Türkiye Bolu'daki canlarına ağlarken; dizi/film sektöründe "tekelleşme" iddiaları sonrası hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, bir anda "Gezi Parkı soruşturması" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Barım'ın işyerinde ve evinde arama yapıldı.
DİDEM SOYDAN'DAN YAŞANANLARA SERT TEPKİ
Ülkede peş peşe gelen olaylar üzerinde ünlü manken Didem Soydan sessizliğini bozdu.
Soydan'dan göndermelerle dolu bir tepki paylaşımı geldi.
"PANİK BUTONUNA BASILIP GEZİ OLAYINI SÜRDÜNÜZ ÖNÜMÜZE"
"Sorumlu kim?" diye soran ünlü manken, "Adalet, devlete ve devlete iş yapanlar ya da yakın duranlar harici nedense halka asla işlemiyor. Anında panik butonuna basılıp Gezi olayını sürdünüz önümüze :)" diyerek Ayşe Barım olayına da değindi.
"Çevir kazı yanmasın :) Otelde milletin çaresizce yanmasına izin verenleri önümüze çıkar devlet baba! Depremdekileri de ayrıca isteriz" diyerek devam etti:
"Yıllar içinde zaten yasayı değiştirdiniz babanızın malı gibi, bari şunları açık açık ekleyin ve rahatlayın;
-Türk Milleti sessizdir.
-Türk Milleti unutkandır.
-Türk Milleti sorgulamaz."
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