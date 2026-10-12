Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye su bardağı atan taraftar tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında tribünden sahaya yabancı madde atılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılığın açıklamasına göre olay, 11 Ekim'de saat 19.35 sıralarında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda meydana geldi.
Karşılaşmada Kocaelispor'un gol atmasının ardından Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen E.S., tribünden sahaya doğru plastik su bardağı fırlattı. Bardak, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
12 Ekim'de savcılıkta ifadesi alınan E.S., 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesi kapsamında, spor alanlarında silahla kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanması talep edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.