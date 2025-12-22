Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası bir kez daha ertelendi!

Beşiktaş'ta Masquerade adlı gece kulübünde 2 Nisan 2024’te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin dava, bugün görülen duruşmayla devam etti.

Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın 12. duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar salonda hazır bulundu.

DEĞİŞEN HAKİMİN İLK DURUŞMASI OLDU

HSK Kararnamesi ile 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakimi, 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atanmıştı. Bu, değişen hakimin gördüğü ilk duruşma oldu.

AİLELERDEN DURUŞMAYA KATILMA TALEBİ: ADALET YERİNİ BULSUN

Duruşmaya katılma talebinde bulunan aileler, yargılada artık karar çıkmasını istediklerini beyan ederek, “Adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz. Vicdanları tatmin edecek bir karar vermenizi istiyoruz. 29 kişi neden öldü? Bir kusur, hata yoksa bu kişiler neden öldü? Artık dayanamaz, katlanamaz hale geldik” dedi.

Aileler, sevdiklerinin kaybını her duruşmada tekrar anlatmanın kendilerini yıprattığını, buna dayanamadıklarını, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını kaybettiklerini söyledi.

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK!

Duruşmada, sanık avukatının söz almadan konuşması üzerine aileler tepki gösterdi. Salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Hakimin uyarısının ardından duruşma devam etti.

Bir süre sonra mahkeme salonunda tekrar gerginlik yaşandı. Sanık avukatlarının söz almadan konuşması ve sanıkların aile yakınlarına yönelik sözleri, yüz ifadeleri üzerine aileler bir kere daha tepki gösterdi.

Bazı aile fertleri sinir krizi geçirdi. Güvenlik güçleri mahkeme salonunu boşaltırken, hakim duruşmaya ara verdi. Duruşma, yaklaşık yarım saatlik aradan sonra devam etti.

SAVCI TUTUKLULUK DEVAMINI TALEP ETTİ

Savcı mütalaasında; tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve diğer sanıkların adli kontrollerinin devamını talep etti.

MAHKEMEDEN ERTELEME KARARI

Savcının mütalaasına uygun ara karar açıklayan mahkeme, tutuklulukların ve adli kontrollerin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 2 Mart 2026, saat 10.00’a ertelendi.

YASEMİN MİNGUZZİ’DEN AİLELERE DESTEK

Duruşma öncesinde aileler, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de destek vermek amacıyla açıklamaya katıldı. Basın açıklamasını, yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu'nun ablası Zülfiye Dolu okudu.