Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davasında ara karar!

Beşiktaş'ta Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin davanın duruşması bugün görülen duruşmayla devam etti.

Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı duruşma, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

AVUKATLAR İLE AİLELER ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Tutuklu 4 sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada savunmaların ardından sanık avukatları ile müşteki avukatları ve aileler arasında zaman zaman sözlü gerginlik yaşandı. Hakim, tarafların sakin olması ve birbirlerine yanıt vermemesi yönünde uyarıda bulundu.

SAVCI, DOSYANIN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Savcı mütalaasında; tutukluluk hallerinin ve adli kontrollerin devamını, ayrıca dosyanın bilirkişiye tekrar gönderilerek kamu görevlileri hakkında sorumluluk tespiti yapılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

20 dakikalık aradan sonra ara karar açıklandı.

Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 22 Aralık 2025, saat 10.00’a erteledi.

Mahkeme heyeti ayrıca, re’sen yeni bilirkişi heyeti kurularak kamu görevlileri hakkında yeni rapor istenmesine ve Ercan Erkal ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılarak hakkında soruşturma olup olmadığının öğrenilmesine karar verdi.

ÖLENLERİN AİLELER ADALET İSTEDİ

Duruşmadan önce, yangında ölenlerin aileleri ve avukat Ahmet Ergin basın açıklaması yaptı.

Ölen Efe Demir'in babası Adem Demir, oğlunun 17 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, 11. duruşması yapılan davanın en kısa sürede karara bağlanmasını istediklerini söyledi.

"KARTALKAYA'DAKİ GİBİ BİR ADALET İSTİYORUZ"

Ölen Mahmut Emin Kaya'nın annesi Gülsen Kaya ise “Adalet eğer herkes için eşit işlemiyorsa adalet değildir. Biz Kartalkaya'daki gibi bir adalet istiyoruz. Bu duruşmada da inşallah öyle bir şey çıkar. Bilirkişi raporunda işletmeciler kusurlu görülmemiş, çok az kusurlu görülmüş, neredeyse orada çalışanlar suçlu görülmüş. Bu çok acı bir şey” diye konuştu.

Ailelerin avukatlarından Ahmet Ergin ise, 29 kişinin öldüğü yangının üzerinden 1,5 yıldan fazla zaman geçtiğini belirtti.

Dava dosyasına yeni gelen bilirkişi raporunda kısmen de olsa yangının çıkış nedeni, kaçış yollarının olmaması gibi nedenlerin ortaya konduğunu ifade eden Ergin, raporda kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin inceleme gereği duyulmadığını ve bunun idare hukukunun konusu olarak görüldüğünü, gece kulübünün sahibinin ise işlere fazla karışmadığı, işi yürütenin başka kişiler olduğu yönünde değerlendirme yapıldığını aktardı.

Bilirkişi raporunda eksiklikler olduğunu ileri süren Ergin, “Biz Kartalkaya'nın milat olmasını istiyoruz. Bu dosya, ona en yakın dosya. Her ikisi de yangın. Çıkış sebepleri, birisi mutfak, birisi kaynak makinesi ya da başka bir şey olabilir” dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede;

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.