Beşiktaş'ta otobüs durağında havaya ateş açtı: Arkadaşına cep telefonuyla kaydettirdi

7.12.2025 16:44:00
DHA
Beşiktaş'ta otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında 4. Levent'teki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi.

Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.

Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

"ADAMLAR GÜNDÜZ VAKTİ SİLAH SIKTI"

Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

