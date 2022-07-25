Beşiktaş,Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını açıkladı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Beşiktaş, genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Rangers ile anlaşma sağladığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Euro garanti bedel , 2.250.000 Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.
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