Beşiktaş,Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını açıkladı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:09

Beşiktaş, genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Rangers ile anlaşma sağladığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Euro garanti bedel , 2.250.000 Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.