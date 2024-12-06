Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü davada yeni gelişme: Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!

İstanbul Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal, 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü davada yeni gelişme: Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:52

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

SOMER ŞEF VE 2 SANIĞA HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi.

4 SANIĞA BERAAT

Heyet, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü belirtilmişti.

Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.


Etiketler: #Somer Sivrioğlu #beşiktaş #istinat duvarı #hapis

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