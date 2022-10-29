Beşiktaş'ta bir oto galeriye silahlı saldırı: Çok sayıda kurşun isabet etti

29 Ekim 2022 Cumartesi, 10:36

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon değerindeki otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.

Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.

Kurşun isabet eden otomobile kırmızı branda çekildi.

Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.