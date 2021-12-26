Beşiktaş’ta büyük dayanışma

26 Aralık 2021 Pazar, 16:57

Ekonomik, sosyal ve siyasal olarak üst üste gelen krizlerden etkilenen halkımıza destek olmak için, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle tüm belediyelerimizde “Kara Kış Fonu” kuruldu. Cumhuriyetçi ve sosyal demokrat belediyeciliğin gereği olarak biz de Beşiktaş’ta etkili sosyal projeleri uygulamaya başladık. Bu konuda İstanbul’da görülmemiş sosyal destek hizmetlerini hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun desteği ve katkısı bizim için yaşamsal önem teşkil etti.

Özellikle Öğrenci’YE projemiz, ülkemizde ilk defa esnafın ve belediyemizin bütün imkânlarının ortaklaşması ile hayata geçirildi. Bu proje ile öğrencilerimiz Beşiktaş’ta ücretsiz yemek yeme imkânına kavuştu. Ayrıca Öğrenci’YE mobil araçlarımızla ilçemizde bulunan üniversitelerin kampuslarında ikram ettiğimiz sıcak çorba ile öğrencilerimizin tok bir karınla derse girmesini sağladık.

Tarih, sosyal, ekonomik ve toplumsal krizler karşısında sosyal demokrat bir tavrı zorunlu kılıyor. Sosyal dayanışmacı bir irade ile hiçbir yurttaşımızı kimsesiz bırakmayacağız. Bütün imkânlarımızı halkçı, kamucu bir anlayışla tüm Beşiktaş’ın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

KARAKIŞLA OMUZ OMUZA MÜCADELE!

Belediyemiz, karakışla mücadele kapsamında ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Günlük 5 bin adet yemek kapasiteli aşevimizde profesyonel bir ekip tarafından üretilen ve hijyen şartlarına uygun olarak paketlenen yemekler, her sabah saat 07.00’de dağıtıma çıkarılıyor. Sıcak yemekler, her gün ihtiyaç sahibi ailelere, kreşlere, öğrenci yurtlarına, gençlik merkezimize, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimize ve Engelli Koordinasyon Merkezimize dağıtılıyor.

Yine aşevimizde hazırlanan sıcak çorbaları Mobil Öğrenci’YE aracımız ile günde en az bin üniversite öğrencisine ulaştırıyoruz. Ayrıca Covid-19 karantinasındaki ihtiyaç sahibi komşularımıza 10 gün boyunca yemek gönderimi yapıyoruz. Talep olduğunda taziye evlerine de aşevimizden yemek çıkarıyoruz. Beşiktaş Belediyesi olarak ihtiyacı olan tüm komşularımızın yanındayız ve omuz omuza karakışla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Konumlarımız

İhtiyaç sahibi haneler

Kreşler

Kız öğrenci yurdu ve erkek öğrenci yurdu

Öğrenci’YE noktası: Karaoğlan Gençlik Merkezi’ndekahvaltı, öğle yemeği, kahve arası olmak üzere yemek ikramı

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Taksi durakları

Üniversite öğrencilerine günlük 1000 kişilik çorba ikramı

SEMT KART NEDİR?

Beşiktaşlı vatandaşların Beşiktaş’ın esnafından indirimli alışveriş yapmasını sağlayan bir karttır. Esnafın belirlediği indirim tutarı “Semt Kart”a tanımlanarak vatandaşın indirimden faydalanması sağlanır. “Semt Kart” ile ilçenin yerel ekonomisi desteklenirken Beşiktaşlıların da hizmete ulaşması kolaylaşır. Beşiktaş’ta ikamet eden vatandaşlar “Semt Kart”a semtkart.besiktas.bel.tr adresindeki başvuru ekranında yer alan formu doldurarak ulaşabilirler.

YEPYENİ BİR DAYANIŞMA AĞI ‘SEMT KART UYGULAMASI’

Nisan 2019’dan bu yana mücadele ettiğimiz pandeminin hepimizin hayatına olumsuz etkileri oldu. Ama bazı kesimleri daha da kötü etkiledi. Ülkemizde küçük esnafın yüzde 65’i borçlar altında ezildi. Beşiktaş Belediyesi olarak, esnafa destek olmak ve vatandaşların daha avantajlı alışveriş yapmasını sağlamak için “Semt Kart” uygulamasını hayata geçirdik. Şimdiye dek 580 işletmeyle anlaşma sağladık. Marketler, sağlık kuruluşları, kuaförler, restoranlar, kafeler, anlaşmalı mağaza ve işletmelerden “Semt Kart” sahibi vatandaşlar alışverişlerinde indirim kazanıyor.

“Semt Kart” ile Beşiktaşlılar indirimlerden faydalanırken, esnafın da pandemi sonrası güçlenmesine katkı vermiş oluyorlar. Beşiktaş’ta pandeminin yıkıcı etkilerini hep beraber ortadan kaldıracağız.

Beşiktaş’ı dayanışma ağlarıyla örüyoruz. Biliyoruz ki dayanışma yaşatır, dayanışma güçlendirir. “Semt Kart” ile vatandaş ve esnaf birlikteliğini en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Halk için çalışmaya, dayanışmayı büyütmeye, pandemiyi birlikte atlamaya kararlıyız.

ÖĞRENCİNİN BEŞİKTAŞ’I



Gıda fiyatları gıda güvenliğini tehdit eder hale gelmişken, enflasyon çarşıda ve pazarda tüm ağırlığıyla hissedilirken, öğrenciler temel beslenme ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor.

Beşiktaş, öğrencinin Beşiktaş’ıdır. Burada her öğrenci, bir genç olarak yaşama hakkına sahiptir. Gençler için hayatı daha yaşanır hale getirmek zorundayız.

Öğrencilerin beslenme hakkını korumak için, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği ile işbirliği içerisinde Öğrenci’YE adlı sosyal dayanışma uygulamasını geliştirdik. Yenilikçi bir mobil uygulama olan Öğrenci’YE, bir dayanışma ekosistemi projesi.

Bu proje kapsamında, Beşiktaş’taki anlaşmalı restoranlar üniversite öğrencileri ile yemek paylaşımı yapabiliyorlar. Mobil uygulama üzerinden restoranlarda rezervasyon yapan öğrenciler, ücretsiz olarak yemek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Beşiktaş’taki öğrenciler projeye kayıtlı restoranlardan, o gün hangi mönünün çıktığını, saat kaça kadar devam ettiğini ve o restoranın kaç misafir kabul ettiğini öğreniyor; seçtiği restoranın “Misafir Ol” seçeneğini tıklıyor. Sonrasında restoran, müsaitlik durumuna göre öğrenciye onay vererek o günün mönüsünü öğrenciye ikram ediyor. “Öğrenci’YE” uygulamasından Beşiktaş’ta oturan ve Beşiktaş’taki üniversitelerde öğrenim gören tüm öğrenciler yararlanabiliyor.

Öğrenci’ye uygulamasına kaç öğrenci katılıyor ve kaç restoranla işbirliğiniz var?

128 restoranla işbirliği sağladık.

On binlerce öğrencimiz bu imkândan ücretsiz yaralanabilmekte.

Esnafın bu projeye ilk bakışı nasıl oldu? Hem esnafın hem de öğrencilerin projeyle ilgili size geri dönüşü nasıl?

Bu proje Beşiktaş’ta hayata geçtiği için hem esnafımız hem de öğrencilerimiz çok mutlu. İlçemizden daha fazla restoran ve otel bu ekosisteme dahil oldukça, Öğrenci’YE’nin kapsamı daha da genişleyecek. Gençlerin, genç olma hakkını hep beraber koruyacağız.

Proje ne zaman başladı ve ne kadar sürmesi planlanıyor?

Uygulamamızı 4 Şubat 2020’de duyurmuş fakat pandemi sebebiyle hayata geçirememiştik. 18 Kasım 2021’de Öğrenci’YE uygulamamızın lansmanını gerçekleştirerek öğrencilerle birlikte ilk öğle yemeğinde buluşup uygulamayı başlattık. Beşiktaş’ta bugünümüz ve yarınlarımız olan gençlerimize sahip çıkarak, onlar için sağlıklı, güvenli ve refah dolu bir gelecek inşası hayalimizden vazgeçmeyeceğiz, bu yolda yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz.

Öğrenci’ye araçları çorba dağıtımına ve internet hizmetine başladı mı? O projeden de bahseder misiniz?

İlçedeki üniversiteler önünde konumlandırdığımız Öğrenci’YE araçlarımızla ihtiyacı olan öğrencilerimize hem çorba ikram ediyoruz hem de internet desteği sunuyoruz. Günlük 5 bin adet kapasiteli aşevimizde hazırlanan sıcak çorbaları Mobil Öğrenci’YE aracımız ile günde en az 1000 üniversite öğrencisine ulaştırıyoruz.

İHTİYAÇ HARİTASI, DAYANIŞMANIN KENTİ BEŞİKTAŞ’TA BAŞLADI

Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar Beşiktaş Belediyesi olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmek adına, ilgili paydaşlarımızla bir araya gelerek toplumsal fayda yaratacak projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yeni bir sosyal dayanışma çalışması olarak, sosyal destek ihtiyacı olan komşularımızla onlara destek olmak isteyen yardımsever vatandaşlarımızı dijital bir platform olan Beşiktaş İhtiyaç Haritası Sosyal Yardım Yönetim Sistemi aracılığıyla bir araya getiriyoruz.

SAYI ARTACAK

İhtiyaç sahibi haneleri tespit etmek için anket çalışmaları gerçekleştirdik. Kaymakamlık verilerine göre Beşiktaş’taki ihtiyaç sahibi hane sayısı 118 idi. Saha çözüm ekibimizin yaptığı çalışma neticesinde ortaya çıkan rakam 1228 hane oldu. Bu rakamın çok daha yüksek olduğunu gördük. Bu rakam bize “Ben ihtiyaç sahibiyim” diyen hane sayısı. Bir bu kadar da bunu söyleyemeyen, komşumuz olduğunu hem çağrı merkezine gelen telefonlardan hem de sosyal medyadan iletilen bildirimlerde görüyoruz. Pandemi devam ettikçe bu rakamın da 2-3 katına çıkacağını düşünüyoruz.

Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarla yardımseverleri bir portalda bir araya getirdiğimiz “Beşiktaş İhtiyaç Haritası Sosyal Yardım Yönetim Sistemi” projesini “İhtiyaç Haritası” kurucu ortaklarından sanatçı Mert Fırat ve İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan’ın destekleriyle başlattık.

Başlattığımız sosyal dayanışma ağı ile ihtiyaç sahipleri kişilerin kira, fatura, burs, tablet gibi ihtiyaçları yardımsever kişiler tarafından karşılanıyor.

Bu projenin örnek olacağını düşünüyorum.

93 BİN 540 HANEYİ, 11 BİN ESNAFI ZİYARET ETTİK

Komşularımızın ihtiyacı olan her konuda yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren çeşitli projeler gerçekleştirdik. Kısa bir süre önce, Beşiktaş’ta kurduğumuz saha çözüm ekibiyle 93 bin 540 hanemizi ziyaret ettik. Yaklaşık 11 bin esnafımızı, kamu kurum ve kuruluşunu ziyaret ettik. Beşiktaş’ta her kapıyı çaldık. Maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık.