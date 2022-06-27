Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi: Mahkeme görüntülerin engellenmesi talebini reddetti

İstanbul Beşiktaş’ta otomobil üstünde cinsel ilişkiye girip kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çiftten oyuncu Z.S., mahkemeye başvurarak haber ve görüntülerin yayından kaldırılmasını talep etti. Talep mahkeme tarafından reddedildi.

Sabah’ın haberine göre; Z.S., harekete geçerek sosyal medya ve basında yer alan görüntü ve içeriklerin kaldırılması talebinde bulundu. Z.S., yaptığı başvuru dilekçesinde olay sırasında alkolün etkisinden dolayı iradesinin sakatlandığını, bilincinin yerinde olmadığını anlattı. Oyuncu kamuoyunda paylaşılan görüntülerden dolayı hem sosyal hayatında hem iş hayatında problemler meydana geldiğini ifade etti.

Z.S., adının ve eşinden aldığı soyisminin her yerde paylaşıldığının bu nedenle maddi ve manevi büyük zararlar gördüğünü anlattı. Oyuncu dilekçede, 3'üncü kişiler tarafından çekilen videoların her platforma yayıldığını, kamuoyunda bu videolarının dolaşımının kişiliğini zedelediğini belirtti.

Söz konusu içeriklerden dolayı büyük bir mağduriyet yaşadığını söyleyen Z.S., içeriklerin erişime engellenmesini talep etti. Hakimlik yapılan başvuru üzerine yaptığı inceleme sonucunda oyuncu ve otel sahibine ait haberlerin erişime engellenmesi talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformlarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe "konutu terk etmeme" tedbirini içeren adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. İki şüpheli hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlamasıyla birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.