Beşiktaş'ta otomobil üstünde cinsel ilişkiye girmişlerdi: İlk ifade oraya çıktı

14 Haziran 2022 Salı, 16:35

Sosyal medya platformlarında, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girmelerine ilişkin görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında otel sahibi turizmci olduğu belirlenen A.E.K. (43) ile oyuncu olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S. (37) gözaltına alınmıştı.

O GECE NELER OLDU?

OdaTV'nin haberine göre, geçen cuma gecesi barda tanışan ve beraber 3-5 eğlence mekanı gezen çift yoğun miktarda alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kadıköy'de ikamet eden A.E.K.'ye gitmeyi planlayan çift sağanak nedeniyle Beşiktaş'ta kaldı. Ardından alkolün de etkisiyle boş inşaat alanının önünde buldukları arabanın kaportasında cinsel ilişkiye girdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşananlara tanık olan vatandaşın tepkisinin ardından olay yerinden hızlıca ayrılan çift kendi evlerinin yolunu tuttu.

Haberlerin ardından harekete geçen İstanbul polisince A.E.K. ve Z.S. gözaltına alındı.

Odatv'nin haberine göre, Z.S. yaşananları hatırlamadı. Eşinden boşanan ve 14 yaşında bir oğlu olan Z.S. videoyu görünce gözyaşlarına boğuldu

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklenmişti. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girmiş, görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “Otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki göstermişti.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İktidara yakılığıyla bilinen Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; haklarında 'hayasızca hareket' suçundan işlem başlatılan A. E.K.'nin "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan kişilerden birinin oyuncu Z. S. olduğu ortaya çıkmış; diğer şüphelinin ise hakkında 2 suç kaydı bulunan otel sahibi A. E. K. olduğu anlaşılmıştı.