Bebek, Ümraniye, Beşiktaş... Psikoterapist, sokakta cinsel ilişki ve çıplaklık olaylarının 5 nedenini açıkladı: 'Daha da artacak'

14 Haziran 2022 Salı, 18:01

Türkiye'de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklenmişti. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift, çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girmiş, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Geçen günlerde ise yine farklı illerden 'çıplak gezme' olayları sosyal medyaya yansımıştı.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF) Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe, artışa geçtiği düşünülen bu durumu değerlendirdi.

5 NEDEN SIRALADI

Keçe'ye göre bu tür olayların artması 5 ayrı nedenden kaynaklanıyor. Keçe, gelir dağılımının bozulup, adalete güvenin kaybolmaya başladığı, korku ve kaygının kol gezdiği kriz ortamlarında insanların sorgulayan yetişkin ve akıllı beyinleriyle yani neokorteksleriyle hareket etme yetilerinde zaman zaman kaybolma durumlarının yaşandığını kaydetti.

Bu duruma 'regresyon' denildiğini söyleyen Keçe, "Böyle durumlarda daha içgüdüsel davranışlar ortaya çıkıyor. Çünkü insanın memeli hayvanlarla ortak bir beyni ve limbik sistemi var" dedi.

"Bir de onu insan yapan neokorteks adını verdiğimiz bir tarafı var" ifadesini kullanan Dr. Keçe, "İnsanın neokorteksi dile getirdiğim sebeplerden dolayı zayıfladığında limbik sistem tarafı ön plana çıkıyor. Bu da kimi zaman bağımlılıkları artırabildiği gibi böyle tuhaf, sıra dışı cinsel aktivitelerde bulunmayı motive eden bir durumu ortaya çıkartıyor" diye konuştu.

"İKİNCİ NEDEN PORNOGRAFİNİN YAYGINLAŞMASI"

Keçe, bu olayların ikinci nedeninin pornografinin yaygınlaşması olduğunu aktararak, "Amatör dediğimiz porno kategorilerinin izlenme oranlarında ciddi bir artış var. Bundan dolayı insanlar amatör pornolardan etkilenerek bu tür deneyimleri yaşamak istiyorlar" yorumunu yaptı.

"SOSYAL MEDYA İNSANLARIN FARKLI KARAKTERLERE BÜRÜNMELERİNE YOL AÇIYOR"

Dr. Keçe şunları kaydetti:

"Üçüncü olarak pornografiyle birlikte sosyal medya kullanımında ciddi bir artış yaşandı. Sosyal medya kullanımı insanların o farklı karakterlere bürünmelerine yol açıyor. Daha cesur, daha farklı, daha sıra dışı bir karakter yaratıyorlar. Bunlar gerçek dünyada 'hadi şurada buluşalım' denildiği zaman da o tuhaflıkları yapabilecek sahte karakterlerin esiri oluyorlar."

Dördüncü olarak uyuşturucu kullanımına değinen Keçe, yeni bir olay olmamakla birlikte madde kullanan insanların sıra dışı davranışlarda bulunabildiklerini söyleyerek, Türkiye'nin uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'DE HER ŞEYİ KAYBEDİN AKLINIZI KAYBETMEYİN"

Keçe'ye göre 5'inci ve son neden de psikolojik hastalıklar.

Türkiye'nin sağlık sisteminin fiziki rahatsızlıklara müdahalede gayet başarılı olmasına karşın akıl hastalıklarıyla mücadelede adeta 'Taş Devri'ni yaşadığını öne süren Keçe, "Türkiye'de her şeyinizi kaybedin ama aklınızı kaybetmeyin. Çünkü yatacak ve dünya standartlarında hizmet alacağımız hastanemiz yok. Sağlık Bakanı'nın yerinde olsam psikiyatri konusunda acil eylem planı başlatırdım. Çünkü bu alanda çalışan hekimler terapi yapmayı bilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Keçe'ye göre zamanında müdahale edilemeyen rahatsızlıklardan dolayı birçok kişinin psikolojisi daha do bozuluyor. Bu da bu tür olumsuz olayların artmasına neden oluyor.

"DAHA DA ARTIŞ GÖRECEĞİZ"

Bütün bu nedenlerden dolayı benzer olayların daha da artacağını söylemenin yanlış olamayacağını savunan Keçe, "Toplum rahatsız olacak çok şeylere gebe şu anda. Bu daha başlangıç. Bunun devamı gelecek. Önümüzdeki günlerde özellikle gelecek bir yıl içerisinde bunlarda daha ciddi artışlar göreceğiz. Bunu baştan söylemek lazım" ifadelerini kullandı.