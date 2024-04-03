Besim Dutlulu, tebrik çiçeği yerine SMA hastalarına destek istedi
CHP’den yeniden Akhisar Belediye Başkanı seçilen Besim Dutlulu, mazbata töreni öncesinde ziyarete gelecek yurttaşlara tebrik çiçeği yerine SMA hastası İclal Bakır bebeğe destek olunmasını istedi.
Manisa’nın Akhisar ilçesinin CHP’li belediye başkanı Besim Dutlulu, yeniden başkan olmasının ardından tebrik ziyaretine gelecek yurttaşlardan çiçek ve çikolata yerine, ilçede yaşam mücadelesi veren SMA hastası İclal bebeğe destek olunması çağrısında bulundu.
Başkan Dutlulu “Herkese merhaba, yeniden görevimizin başındayız. Çok sayıda tebrik mesajı ve çiçek gönderdiğiniz için teşekkür ediyorum ama ziyaretimize gelmek isteyen vatandaşlarımızın çiçek almak yerine Akhisarlı SMA hastası İclal Bakır bebeğimize bağış yapmalarını istiyoruz. Duyarlılığınız ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum” dedi.
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