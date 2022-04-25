Beta Berk Bayındır kimdir?
Türkçe rap dünyasının sevilen isimi, Beta adıyla tanınan Berk Bayandır, hayatını kaybetti.
33 yaşındaki sevilen isim, yaşadığı rezidansın 8. katından düşerek hayata veda etti. İşte Beta Berk Bayındır'ın yaşamı...
Beta Berk Bayındır 9 eylül 1989 İstanbul doğumlu. Asıl adı Berk Bayındır olan sanatçı küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve 1998 yılında ilk kayıtlarını aldı. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini alıp müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürdü.
Yine 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkardı. 2005 yılında 2. albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzik severlere sundu. 2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirdi. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severler ile buluşturdu. ilk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest'te gerçekleştirdi.
2009 yılından bu yana Türkiye'de 40'ın üzerinde ile gitti ve sayısız konser verdi. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta, Krem ve Paramparça dizilerinde oynadı.
Beta Berk Bayındır'ın bugüne kadar çıkardığı albüm ve yılları, 2016 – Best of Beta, 2014 – Kroşe, 2013 – Deli-Dahi, 2011 – Kulak, 2011 – Kulak Kabartma Tozu, 2010 – Bu işte Bir Terslik Var (Pit10 ile), 2009 – Dokuz, 2008 – Beton (Pit10 ile), 2008 – Pişti, 2008 – Deşifre, 2007 – Hesap mı?, 2006 – Sistem Yalakaları (Deniz Gürzumar ve Batuğ ile), 2006 – Manik Depresif (Batuğ ile), 2005 – Çürük yarınlar, 2005 – Cümle alem, 2004 – A2BT… Şuanda ise 'Susamam' adı şarkıda Türkiye ile ilgili kısmı seslendiren sanatçı, toplumsal konularla ilgili sorunlara dikkat çekerek ön plana çıktı.
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