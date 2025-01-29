Beton gidecek “botanik bahçesi” gelecek

Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:20

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:20

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla, Kültürpark’ın içinde uzun yıllardır işgalci olarak faaliyet gösteren lunaparkın kaldırılması için harekete geçildi. Mevzuat çerçevesinde idari makamlar tarafından tahliye tarihi olarak belirlenen 29 Ocak’ta süreç başlatıldı. Büyükşehir ekipleri tarafından idari binalar boşaltılıyor ve Kültürpark Şube Müdürlüğü’ne alan teslim ediliyor. Kültürpark içindeki yeşil alan varlığını artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, lunapark kaldırılınca boşalacak alanı bir arboretum veya SİT Kurulu’nun uygun görmesi halinde botanik bahçesi olarak yeniden planlanan Kültürpark’ın önemli bir parçası haline getirecek.

KÜLTÜRPARK’IN DÖNÜŞÜMÜNDE KARARLI ADIMLAR DEVAM EDECEK

Kentin akciğeri konumundaki Kültürpark için kapsamlı yenileme çalışmalarının yeni dönemde de tüm hızıyla sürdürülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, yeşil alan metrajını ve hemşehri kullanım yoğunluğunu artırmak amacı ile uzun yıllar herhangi bir hukuki sözleşmeye dayanmaksızın Kültürpark’ın içinde yürütülen ticari işletmelerin hukuka uygun şekilde tahliyeleri, tahliye edilen alanların ağaç dikimleri ve kent mobilyaları ile yeniden donatılması planlanıyor.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Kültürpark içinde lunapark işletmeciliği yapan işletme ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında kira veya benzeri şekilde akde dayalı bir hukuki ilişki bulunmamaktadır. Lunapark işletmesinin tahliyesi bugün gündeme gelmiş bir konu da değildir; yıllardır çeşitli kereler tahliye işlemi başlatılmış, işletme her seferinde söküm yapacağını beyan etmiş, ne var ki uzun yıllardır sökümü gerçekleştirmemiştir. Lunapark işletme yetkilileri ile 2024 yılının Nisan ayından bu yana görüşmeler yapılmış, en son görüşme Kasım 2024’de gerçekleştirilmiş, görüşmede firmaya 6 aylık süre içinde söküm yapılması önerilmiş, işletme yetkilisi tarafından bu teklif de reddedilmiştir. Sonrasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtarname çekilerek tahliye sürecinin başlatılacağı bilgisi verilmiştir.

İşletme konuya ilişkin idari yargıda dava açmış, önce yürütmeyi durdurma kararı almış, Belediyenin itirazları üzerine karar kaldırılmıştır. İşletme hukuki anlamda işgalci konumdadır ve işgalin giderilmesi için tahliye yapılmaktadır. Tahliye süreci, idari makamlar tarafından yürütülmektedir.

BÜYÜKŞEHİR’DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Lunapark işletmesinin basında yer alan beyanlarına ilişkin olarak da şu açıklaması yapıldı: “İşletmenin tahliye süreci çok uzun süre önce başlatılmış, 2019 ve sonraki yıllarda alınmış tahliye kararları, işletmenin söküm yapmaması nedeni ile uygulanamamıştır. İşletme ile akde dayalı sözleşme olmadığı için işgali hukuksuzdur, hukuksuzluğun giderilmesi gerekmektedir. İşletmenin ödediğini belirttiği bedel ecrimisil bedelidir, geçmişe dönük işgal ettiği süreç için ödemiş olduğu bedeldir. Tahliyeyi engelleyen herhangi bir yargı kararı yoktur. Tahliye kararı öncesinde işletmeye tebliğ yapılmıştır, işletme tahliyeden çok uzun süredir haberdardır. İşletme, belediyemiz tarafından önerilen yöntemleri kabul etmemiştir. İşletmenin elektrik aboneliği bulunmamaktadır, belediyemize ait hatlardan enerji sağlanması durdurulmuştur. İşletme yetkilileri tarafından yapılan asılsız nitelikte beyanlar nedeniyle yargı yollarına başvurulması hukuki açıdan değerlendirilmektedir.”