Beton kalıplar patladı... 2 işçi göçük altında kaldı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki inşaat alanında beton dökülen kalıpların patlaması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.

AA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:49
Beton kalıplar patladı... 2 işçi göçük altında kaldı
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Van'ın İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi'ndeki inşaatta, beton dökme çalışması sırasında kalıpların patlaması sonucu 2 işçi göçük altına kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine inşaat alanına AFAD, UMKE ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu göçük altından yaralı çıkarılan işçiler, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Van inşaat göçük işçiler

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