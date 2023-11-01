İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kocaeli'nde işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Şekerpınar Mahallesi D-100 karayolu Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda seyreden S.D.'nin kullandığı 34 LDZ 775 plakalı işçi taşıyan minibüs, yol kenarında duran İ.C. idaresindeki 34 DNJ 558 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücüler ve minibüsteki 9 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
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