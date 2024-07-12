Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:26

Güncelleme: 12.07.2024 - 16:26

Ankara Çankaya'ya bağlı Çiğdem Mahallesinde imara açılmaya çalışılan 130 dönümlük ormanlık hazine arsası yurttaşları ayağa kaldırdı. Çiğdemim Derneği ve mahalle sakinleri buna karşı imza topladı. Grup dün topladığı imzaları Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) teslim etti. Dilekçelerin tesliminden önce belediye binasının önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, ormanlık alana, çevrede oturan yurttaşların yaşamına ve canlıların yaşam alanına gelecek zararlar anlatılarak “Belediyeler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları hep birlikte hareket ederek gücümüzü göstermeliyiz. İtirazlardan sonuç alınamaz ise dava süreçlerinin takipçisi olacağız ve hep birlikte burada betonlaşmaya izin vermeyeceğiz” denildi. Açıklamanın ardından Çiğdemim Derneği ve Çiğdem Mahallesi Muhtarlığı’nın kurumsal itiraz dilekçelerine mahalle sakinleri tarafından toplanan 1000 civarındaki imza ve bir internet platformu üzerinden toplanan 7 binin üzerindeki imzalar da eklenerek itiraz yapıldı. Yurttaşlara dernek ve muhtarlık yetkililerinin yanı sıra TİP Çankaya İl Örgütü de destek verdi.