Beyaz Baretli Kadınlar 5. yaşında

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:45

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:45

İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kadın öğrencilere öğrenim bursu, mentorluk, teknik ve sosyal mühendislik eğitimi gibi alanlarda desteklemek amacıyla İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Balçova Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü Beyaz Baretli Kadınlar Projesi beşinci yaşına girdi. Projenin 2024 yılı protokolünün imzalanması için düzenlenen törende Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, Genç İnşaat Mühendisi Adayları ile bir araya geldi.

ULUTAŞ: KADINLARA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Dört Yıl boyunca yapılan faaliyetlerin ve öğrencilere verilen desteklerin anlatıldığı sunumun ardından meslekte tecrübeli İnşaat Mühendisleri ile Genç Mühendis Adayları bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Toplantıda konuşan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş, "Biz bu projeyi Kadın Mücadelesine İnşaat Mühendisleri Odası’nın bir katkısı olarak görüyoruz. Hayatın her alanında mücadele eden kadınlara desteğimiz bundan sonra da devam edecek. Amacımız; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yoğun olduğu bu meslekte, genç inşaat mühendislerinin bu konuda bilinçlenip mesleğe daha özgüvenli girmelerini sağlamak” dedi.

ÇALKAYA: DÖNGÜYÜ KIRMANIZ İÇİN MÜCADELENİZE DESTEK VERİYORUM

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise Balçova'da kadınların kendi güçlerinin farkında olduklarını ifade ederek "Biz bu gücün tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Özellikle genç kadınlar güçlerinin farkına varırlarsa birçok yanlışlığı düzeltebiliriz. Ben şu anda erkek egemen bir alanda insanlara faydalı olmak ve bir kadın olarak ayakta durmaya çalışıyorum. Sizlerin mesleği de ne yazık ki erkek egemen bir meslek olarak kabul görüyor. Bu nedenle sizinle empati kurabiliyor ve bu döngüyü kırmanız için mücadelenize destek veriyorum. Kadınların hayatın her alanında var