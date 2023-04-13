Beyaz baretlilerden iktidara isyan: Haklarımız için mücadeleye edeceğiz

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:26

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:26

İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen ve kamu personeli mimar, mühendis, şehir plancılarının beyaz baretleriyle katıldığı toplantıda konuşan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, “Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi taleplerimiz iktidar tarafından göz ardı edilmeye, yok sayılmaya devam ediyor. Son olarak ek ödeme oranlarının yükseltilmesi için verilen yasa değişikliği teklifi, iktidar partilerinin oylarıyla reddedildi. Mimar ve şehir plancılarının yaratıcı emeği ne yazık ki her geçen gün değersizleştiriliyor. Kamudaki eşdeğer meslek sınıflarına farklı gerekçelerle maaş ve özlük iyileştirmeleri verilirken, meslektaşlarımız sürekli olarak dışlanıyor. Siyasi iktidarın bu sistematik dışlaması nedeniyle kamuda çalışan meslektaşlarımız çok ciddi bir yoksullaşma ve geçim sıkıntısı sorunu ile yüz yüze bulunuyor” diye konuştu.

“İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜLKE İSTİYORUZ”

“Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır” diye devam eden Toprak, “İstihdamın artırılması için kamunun işlerinin kamu adına görev yapan devlet memurlarınca yapılması, bu kapsamda taşerona devredilen tüm sözleşmelerin iptal edilerek bu işler için kamu istihdamının sağlanması ve ücretlerin de insanca yaşam düzeyine çıkartılması zorunluluktur. Meslektaşlarımızın taleplerinin takipçisi olmaya, mücadelemize her alanda sürdürmeye devam edeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz” ifadelerini kullandı.