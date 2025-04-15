Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:13

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:13

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Peki, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül kimdir? Fidan Gül neden gözaltına alındı?

FİDAN GÜL KİMDİR?

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanınan Fidan Gül, geçmişte Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde çeşitli görevler üstlenmişti.

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Ardından 2001-2002 yılarında İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimlerinde, 2012-2013 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine Tarih öğretmenliği yaparak başlayan Gül, pek çok özel eğitim kurumunda yöneticilik yaptı.

Mayıs 2014- Temmuz 2017 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptı.

Temmuz 2017 - Ekim 2023 arasında Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ve Ekim 2023'te Beylikdüzü Belediyesi Kreşler Müdürü olarak çalıştı.

2024 yerel seçimlerinin ardından Temmuz 2024'te Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.

FİDAN GÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Fidan Gül gözaltına alındı.