Fuat Uğur kimdir? Gazeteci Fuat Uğur kaç yaşında, nereli?
İktidara yakın yazar Fuat Uğur'ın Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkındaki sözleri büyük tepkiye neden oldu. Üsküdar Belediyesi konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu. Peki, Fuat Uğur kimdir? Gazeteci Fuat Uğur kaç yaşında, nereli?
İktidara yakın yazar Fuat Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Üsküdar Belediyesi konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu. Peki, Fuat Uğur kimdir? Gazeteci Fuat Uğur kaç yaşında, nereli?
FUAT UĞUR KİMDİR?
Fuat Uğur, Samsun'da doğdu. 1980 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun olmasının ardından gazeteciliğe adım attı. İlk olarak Politika gazetesinde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabiri olarak gazetecilik kariyerine başlayan Uğur, ardından Hürriyet gazetesinde yaşam muhabirliği yaptı. Televizyon kariyerine de Güneş, İnterstar ve Kanal 6 gibi önemli televizyon kanallarında görev alarak devam etti. ATV'de program yapımcılığı ve editörlük gibi görevlerde de bulundu.
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