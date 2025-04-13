Yayınlanma: 13.04.2025 - 12:27

Güncelleme: 13.04.2025 - 12:27

TRT'nin yeni dizisi Muhabir'de başrol olacağı duyurulan Mekin Sezer'in dedesi Ahmet Mekin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Mekin kimdir? Ahmet Mekin'in torunu kim? Ahmet Mekin filmleri...

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu.

AHMET MEKİN FİLMLERİ

Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985) adlı yapıtları sayılabilir.

Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı.

AHMET MEKİN'İN ÖZEL HAYATI

Mekin, 1957-2020 yılları arasında oyuncu Şükran Sabuncu ile evli kaldı.

AHMET MEKİN'İN TORUNU MEKİN SEZER KİMDİR?

Müzisyen, tiyatro ve sinema filmi oyuncusu Mekin Sezer, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sezer, ünlü oyuncu Ahmet Mekin’in torunu oluyor. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Sezer, tiyatro oyunculuğu yanı sıra sinema filmleri ve dizi filmlerde oynuyor. Diğer taraftan müzikle de ilgileniyor. Piyano, davul, gitar ve bağlama çalabilmektedir.

Mekin Sezer, yeni projelerde yer almayı sürdürüyor. Mekin Sezer Aykut Enişte 2, Hayatla Barış, Eltilerin Savaşı ve Hava Muhalefeti gibi filmlerde oynamıştır.