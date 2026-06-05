Beykoz davasında savcı mütalaasını açıkladı: Alaattin Köseler için tutukluluğun devamı istendi

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, tutuklu sanıklar Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve iş insanı Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

HAVVA DİNDAR İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Savcı, tutuklu bulunan Havva Dindar yönünden ise farklı bir değerlendirmede bulundu. Dindar’ın tutuklulukta geçirdiği süre ve dosyadaki konumu dikkate alınarak, “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi talep edildi.

ADLİ KONTROLLERİN DEVAMI İSTENDİ

Mütalaada, diğer sanıklar hakkında uygulanmakta olan adli kontrol tedbirlerinin de devamı istendi.