Beykoz'da alım garantili hasat zamanı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:47

Güncelleme: 29.07.2024 - 11:47

İlçede tarımı ve ekonomiyi canlandırmak üzere “Alım Garantili Tarım” modelini uygulayan Beykoz Belediyesi yaz sezonu başında çiftçiye 605 bin ücretsiz fide desteğinin yanı sıra tarlada alım garantisi de verdi.

Beykozlu çiftçiye dağıtılan fideler, tarlada özenle yetiştirildi ve sıcak yaz güneşiyle dalında olgunlaşan sebze ve meyveler hasat edilerek sofralarda yerini almaya başladı.

Alın Teri Tarlada Değer Kazanıyor

Beykoz Belediyesi “Alım Garantili Tarım” modeli kapsamında çiftçilerden bu sezon 60 ton karpuz, 40 bin adet mısır ve 7 bin 300 kg sebze alımı yapıyor, çiftçinin alın teri tarlada değer kazanıyor. Çiftçinin yüzün güldüren alım garantisinden 31 farklı mahallede 40 çiftçi yararlanıyor.

Alım garantisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’de kaydı bulunan üreticilere veriliyor.

Başkan Köseler: “Ürünleri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyoruz”

Alibahadır’da tarlaya girerek çiftçilerle karpuz hasadı yapan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, üreticisine hayırlı ve bol kazançlar diledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köylere verdiği tohum ve fide desteğini kendilerinin de sürdürdüğünü ifade eden Köseler, şöyle konuştu;

“ilçemizin mevcut tarım potansiyelini ve çiftçimiz kalkındırmayı hedefliyoruz. Üreticimizden satın aldığımız ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturuyoruz ve sosyal tesislerimizde kullanıyoruz. Beykoz’umuzun bereketli topraklarında yetişen ürünleri daha çok kişiye ulaştırmayı istiyoruz.”

“Alım Garantili Tarım” modeli kapsamında çiftçiden alınan sebze ve meyvelerin bir kısmı, belediyenin Sosyal Yardım ekipleri tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Bir kısmı da Beykoz Belediyesi sosyal tesislerinde yiyecek ve içeceğe dönüştürülerek satışa sunulacak.