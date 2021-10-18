Beykoz'da denizde ceset bulundu

Beykoz Çubuklu sahili açıklarında denizde bir ceset bulundu.

AA
18 Ekim 2021 Pazartesi, 13:35
Beykoz'da denizde ceset bulundu
Abone Ol google-news

Çubuklu sahili açıklarında denizde bir ceset gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ile deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin tanınmaz halde olduğu ve vücut bütünlüğünün olmadığı öğrenildi.

Beykoz Devlet Hastanesine götürülen ceset, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler